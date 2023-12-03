مجلس الاستخبارات الوطني يعقد جلسته برئاسة الأعرجي

عقد مجلس الاستخبارات الوطني، اليوم الأحد، جلسته الثالثة عشرة برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وبحضور كافة الوكالات الاستخبارية.

وناقش المجلس بحسب بيان المستشارية، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

كما ناقش المجلس موضوع (مكافحة الإرهاب.. الواقع والطموح) كما بحث (موضوع الابتزاز الإلكتروني.. الحقائق والتحديات) واصدر التوصيات اللازمة بشأنها، لتعزيز الإجراءات المتخذة بهذا الصدد.

وأكد المجلس على أهمية تشريع قانون جرائم المعلوماتية، للحد من حالات الابتزاز وحماية المجتمع من الظواهر السلبية.

كما أشاد المجلس بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، لتعزيز أمن المدن والحفاظ على السلم المجتمعي.