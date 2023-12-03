رئيس هيئة النزاهة الاتحادية: القضيَّة الفلسطينيَّة مستحكمة في وجدان الشعب العراقيّ

اكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون أنَّ القضيَّة الفلسطينيَّة مستحكمة في وجدان الشعب العراقيّ وأنَّ "آباءنا أورثونا حبَّ فلسطين والدفاع عن قضيَّة شعبها المظلوم.

وقال حنون خلال لقائه السفير أحمد الرويضي سفير دولة فلسطين لدي جمهوريَّة العراق حسب بيان للهيئة ، أنَّ القضيَّة الفلسطينيَّة مستحكمة في وجدان الشعب العراقيّ وأنَّ "آباءنا أورثونا حبَّ فلسطين والدفاع عن قضيَّة شعبها المظلوم"، مُعرباً عن أسفه للمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحقّ الأطفال والنساء في قطاع غزة المحاصر،

ودعا إلى تحقيقٍ دوليٍّ في تلك الجرائم وتقديم الجناة للعدالة، مُنوّهاً الى توجيه رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني)بسرعة إبرام مُذكَّرة التفاهمٍ المزمع عقدها بين هيئة النزاهة الاتحادية وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينيَّة.

وابدى رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة دعمه الكامل للقضيَّة الفلسطينيَّة وتحرير كامل الأراضي المُحتلَّة، وإقامة دولة فلسطين العربية وعاصمتها القدس الشريف على كامل ارضها المُغتصبة.

من جانبه، ثمَّن السفير (أحمد الرويضي) إصرار رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) على دعم القضية الفلسطينية بكافة الوسائل ومنها التوجيه على سرعة إنجاز مُذكَّرة التفاهم بين هيئة النزاهة الاتحادية وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينيَّة، وتحمُّل الجانب العراقي تكاليفها كافة، معرباً عن امتنان وشكر الشعب الفسلطيني لموقف جمهوريَّة العراق ورئيس مجلس الوزراء العراقي الداعمين لآمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته العادلة بإقامة الدولة الفسلطينيَّة وعاصمتها القدس الشريف.

واضاف البيان" ان الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وتبادل الخبرات والتجارب بهذا الصدد، وتحديد قواعد وأنماط تبادل المعلومات المُتاحة على المستويات الوطنيَّـة والإقليميَّـة والدوليَّـة، وتنسيق الجهود في مجال منع الفساد والوقاية منه