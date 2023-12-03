رئيس الوزراء يدعو الدول الاوربية الى تكثيف الجهود من أجل استقرار المنطقة

دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الدول الاوروبية الى تكثيف الجهود من أجل استقرار المنطقة والعمل على تحقيق السلام والأمن لجميع شعوبها.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان" ان السوداني،استقبل اليوم الأحد، سفير المملكة المتحدة في العراق، ستيفن هيتشن.

واضاف البيان" ان اللقاء تناول البحث في العلاقات بين البلدين، وسبل تطويرها، في مختلف المجالات، خصوصاً السياسية والاقتصادية، كما تطرق اللقاء إلى زيارة رئيس مجلس الوزراء المرتقبة للمملكة المتحدة، وأبرز الملفات والموضوعات المشتركة التي ستُناقش خلال الزيارة، بما يسهم في إنجاحها.