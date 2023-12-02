ضبط عجلة نوع صهريج تقوم بتهريب المشتقات النفطية

ضبطت قوة من قيادة القوة البحرية عجلة نوع صهريج تقوم بتهريب المشتقات النفطية .

وذكرت وزارة الدفاع في بيان:" انه بتوجيه مباشر من قبل قائد القوة البحرية اللواء البحري الركن مازن عبدالواحد كبيان، وبإشراف مدير مديرية الاستخبارات البحرية، نصبت قوة من فوج المشاة البحري الثالث لواء المشاة البحري بأمرة ضابط استخبارات الفوج كمينا نتج عنه ضبط على عجلة نوع (صهريج) معدة لتهريب المشتقات النفطية، ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم تسليم المتهم الذي يقودها والعجلة إلى جهاز الأمن الوطني بعد إكمال الإجراءات الأزمة بحقه"