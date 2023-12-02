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السوداني لبلينكن: قصف جرف النصر تجاوز على سيادة العراق


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت 2 كانون الأول/ديسمبر 2023، الهجوم الذي تعرضت له منطقة جرف النصر مثّل تجاوزاً على السيادة العراقية، وذلك خلال تلقيه اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان ، ان الأخير "تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن".

وبحسب البيان، أكد رئيس مجلس الوزراء، "موقف العراق الرافض لأي اعتداء تتعرض له الأراضي العراقية"، مبينا ان "الهجوم الذي تعرضت له منطقة جرف النصر مثّل تجاوزاً على السيادة العراقية"، مجدداً بالوقت ذاته "التزام الحكومة العراقية بحماية مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق". 

وتناول الاتصال، بحث التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود التي يقوم بها العراق لاحتواء التداعيات الخطيرة التي خلفتها الاعتداءات المتكررة على قطاع غزّة، والعمل على تثبيت التهدئة ووقف العدوان وضمان عدم اتساع الحرب بما يشكل تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا للبيان.

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