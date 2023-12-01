الخبير الامني صفاء الاعسم : عودة المعارك لشمال غزة خاصة دليل على عدم وضوح الهدف الصهيوني من الهدنة

عد الخبير الامني صفاء الاعسم عودة المعارك لشمال غزة خاصة دليلا على عدم وضوح الهدف الصهيوني من الهدنة.
وقال في تصريح صحفي ماان انتهى تمديد الهدنة حتى انهالت الطائرات والقذائف الصهيونية
لتأخذ الصغير والكبير وكأن الهدنة كانت عبارة عن ذر الرماد في العيون.
وطالب الاعسم المجتمع الدولي باخذ دوره الكامل خاصة وانه راي في ايام الهدنة حجم الدمار الذي سببته الة الحرب الصهيونية.داعيا دول الهدنة / قطر مصر الولايات المتحدة/ للتحرك الفوري وايقاف الحرب.
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