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تفكيك عصابة تمارس عمليات التلاعب والتزوير ونقل العقارات المميزة في الأنبار..


تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، من كشف عمليَّات تلاعب وتزوير ونقل لــ (٦) عقارات في مواقع متميزة وسط محافظة الأنبار، مؤكدة صدور أمر قبض بحق المتهمين.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أنه تم "بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار فريق عمل؛ للتحري والتدقيق والتقصي عن معلومات وردته حول اقتراف عمليَّات تلاعب وتزوير لعقارات في مواقع متميزة في المحافظة، منوهة بتعاون الموظفين في مديريَّة التسجيل العقاري في المحافظة".

وبينت الدائرة، أن "الفريق، وفور استحصاله الأمر القضائي، انتقل إلى المديريَّة وأجرى عمليَّات تدقيق للسجل الدائمي، حيث تبين إقدام أحد المسجلين في المديريَّة على تسجيل (٦) عقارات بالتواطؤ مع أحد المدققين، لافتة إلى أن الفريق انتقل بعد ذلك إلى مديريَّة بلديَّة الرمادي وتأكد أن كتب تمليك تلك العقارات التي تقع في مركز قضاء الرمادي كانت مزورة وغير صادرة عن المديريَّة".

ونوهت إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي في العمليَّة، وعرضه بصحبة المبرزات على قاضي التحقيق المختص، الذي أصدر بدوره مذكرة قبض بحق المسجل والمدقق، وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وتم تنفيذ أمر القبض بحق الأول منهما".

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