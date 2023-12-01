مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.

افاد مصدر امني في محافظة ديالى ان حصيلة شهداء الهجوم الارهابي الداعشي على قرية العمرانية بالمحافظة قد ارتفعت

واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان ان حصيلة الضحايا قد ارتفعت الى 10 شهداء كحصيلة نهائية مشيرا الى ان الكوادر الطبية تحاول اسعاف الجرحى ومعالجتهم

وكانت مجاميع داعشية جبانة قد هاجمت قرية العمرانية في وقت متاخر من مساء امس واقترفت جريمة بحق المواطنين الابرياء باوامر من الامريكان ردا على بطولات المقاومة الاسلامية في العراق التي دكت قواعد الاحتلال الامريكي في العراق وسوريا واوقعت خسائر جسيمة في الارواح والمعدات