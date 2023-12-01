الامريكان يحركون اذنابهم الدواعش ليرتكبوا مجزرة في قرية العمرانية في ديالى".

يحاول الامريكان تحريك اذنابهم الدواعش الجبناء ليرتكبوا مجازر وجرائم بحق الشعب العراقي ردا على يطولات المقاومة الاسلامية في العراق التي قامت بقصف قواعد الاحتلال الامريكي في العراق وسوريا

واليوم ارتكب الدواعش الجبناء مجزرة جديدة بحق المدنيين الابرياء في احدى القرى التابعة لمحافظة ديالى

حيث افاد مصدر امني إن "هجوماً ارهابياً بالاسلحة القناصة استهدف قرية العمرانية في ديالى".

وأضاف المصدر أن "الهجوم تسبب باستشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح كحصيلة أولية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.