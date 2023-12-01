فلاي بغداد تصدر توضيحاً بشأن الأنباء المتداولة عن حظرها من الطيران إلى الدول الأوروبية

أصدرت شركة فلاي بغداد، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن الأنباء المتداولة عن حظرها من الطيران إلى الدول الأوروبية.

وذكرت الشركة في بيان: لا يخفي عن الجميع أن جميع النواقل العراقية محظورة من الطيران إلى الدول الأوروبية على خلفية النتائج المترتبة على حظر الخطوط الجوية العراقية الذي حصل العام 2015.

وأشارت إلى أنها "في العام 2022 قدمت طلباً رسمياً إلى سلطة الطيران المدني الأوروبي EASA لغرض الحصول على ترخيص لها للطيران إلى دول الاتحاد الأوروبي"، مؤكدة أن "سلطة الطيران الاتحاد الأوروبي أبلغت شركة فلاي بغداد أن الترخيص مرهون بعبور سلطة الطيران المدني العراقي إلى تدقيق السلامة من قبل منظمة سلطات الطيران العالمي ICAO".

ولفتت الشركة إلى أنها "لم تستطع الحصول على استثناء لها من الحظر الأوروبي على النواقل العراقية وتعدّ محظورة كحال الخطوط الجوية العراقية بالرغم من أنها الشركة الوحيدة بالعراق حاصلة على شهادة IOSA"