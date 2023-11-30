الأعرجي يؤكد : الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي في جميع الجامعات له أهمية كبيرة لبناء الأجيال وحمايتها من الأخطاء والانحرافات السلوكية

شارك مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي،اليوم الخميس، باختتام برنامج تدريب مسؤولي الأقسام والشعب للإرشاد النفسي والتوجيه التربوي، والذي يستهدف سبعا وثلاثين جامعة حكومية في عموم العراق، وبحضور لجنة التعليم في مجلس النواب، وممثل عن مكتب رئيس الوزراء، وجهاز الإشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي.

وأكد الأعرجي خلال اختتام البرنامج، أن الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي في جميع الجامعات له أهمية كبيرة لبناء الأجيال وحمايتها من الأخطاء والانحرافات السلوكية والإدمان، فضلا عن ضبط السلوكيات داخل البيئة الجامعية.

ويهدف البرنامج الذي أقيم بتخطيط ورعاية مستشارية الأمن القومي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى استفادة أكثر من( ٦٦) أستاذا وأستاذة، والذين حصلوا على شهادة مدرب إرشاد خلال المشاركة