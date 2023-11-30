العثور على كدس للعتاد في بغداد يعود لعصابات "داعش" الارهابية

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، العثور على كدس للعتاد ضمن قاطع قيادة عمليات بغداد، فيما اشارت الى المواد التي تم العثور عليها.

وذكرت الخلية، في بيان أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة من لواء مغاوير قيادة عمليات بغداد وشعبة استخبارات ومكافحة ارهاب ابو غريب من العثور على كدس للعتاد من مخلفات لعصابات داعش الارهابي في منطقة (العبادي)".

وأضافت، أن "الكدس احتوى على (قنابر هاون ٦٠ ملم عدد (٢٧) تالف، قنابر هاون ٨٢ ملم عدد (٥) تالف، قنابر هاون ١٢٠ ملم عدد (١) تالفة، صاروخ قاذفة درع عدد (١٢) تالف، صاروخ قاذفة اشخاص عدد (٥) تالف، حشوات صاروخ قاذفة عدد (٢٠) تالفة، قاذفة تالفة سبطانة BKC عدد (٢) تالفة، فتيل أمان عدد (٣ بكره) طول ٢٠٠ م تالف، مصدر طاقة (بطاريات) عدد (٦٤) تالفة".

واتم البيان: "جرى التعامل مع المواد المضبوطة اصوليا".