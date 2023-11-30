رئيس أركان الجيش يحضر مؤتمر نتائج تفتيش الاستعداد القتالي لقيادات العمليات والفرق

حضر رئيس أركان الجيش، الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، مؤتمر نتائج تفتيش الاستعداد القتالي لقيادات العمليات والفرق والتشكيلات الذي جرى تنفيذه في شهر تشرين الثاني 2023.

وذكر بيان لوزارة الدفاع ان الاجتماع حضره المفتش العسكري العام وضباط هيئة الركن، ومعاون رئيس أركان الجيش للتدريب وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية ومدير دائرة الإسناد الهندسي وعدد من مديري المديريات المعنية وأمين سر التفتيش رئاسة أركان الجيش وأمناء السر لدائرتي (الإدارة – الميرة) ورؤساء زمر التفتيش في الهيئة وآمري التشكيلات التي تم تفتيش مقراتها.

وجرى خلال المؤتمر عرض وتقديم إيجاز مفصل من قبل المفتش العسكري العام عن نتائج فحص وتفتيش الاستعداد القتالي لقيادات الفرق والتشكيلات.

بعدها استعرض رؤساء مجاميع التفتيش إيجازاتهم وشرحهم المفصل بشأن نتائج الفحص التي تضمنت نقاط القوة والضعف ومعالجة السلبيات، بالإضافة إلى فحص الجوانب الفنية والإدارية التي تخص مدى تطبيق متطلبات وأسس الاستعداد القتالي وإدارة المعركة وبناء وتحصين المواضع الدفاعية والتحكيمات، من أجل رفع الجاهزية.

وأبدى مديرو المديريات ملاحظاتهم بشأن معالجة السلبيات وتلافي النقص الحاصل في بعض الأسلحة والمعدات والعجلات والجوانب الإدارية والفنية.

ووجّه رئيس أركان الجيش الحضور بعدد من التوصيات والتوجيهات التي تخص معالجة السلبيات ونقاط الضعف التي شخصها رؤساء اللجان والاهتمام بتأهيل البنى التحتية لكل قيادات العمليات والفرق، من أجل رفع مستوى الاستعداد القتالي.