الحشد الشعبي يطيح بعنصر إرهابي في صلاح الدين

اطاحت المديرية العامة للمعلومات التابعة لمعاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد الشعبي، الخميس، بعنصر إرهابي في محافظة صلاح الدين.

وذكر اعلام الحشد في بيان:" أن القوة تمكنت من القاء القبض على المتهم (و. ب. أ) وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الشرقاط بالاشتراك مع قياده عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي".

وأضافت:" أن المعتقل ينتمي لعصابات داعش الإرهابية وعمل ضمن مايسمى بـ (المعهد الشرعي لولاية دجلة)، وقد تم اتخاذ الإجراءات الاصولية اللازمة بحقه"