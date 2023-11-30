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التربية تقرر إلغاء قرار سابق يخص دوام الطلاب


قررت المديرية العامة للتقويم والامتحانات بوزارة التربية، اليوم الخميس، إلغاء قرار سابق يخص دوام الطلاب.

المديرية ذكرت في بيان إنها "قررت إلغاء قرار هيئة الرأي المتضمن (دوام الطالب سنتين متتاليتين في الدراسة الصباحية الدوام سنتين فقط في الدراسة المسائية)".

وأضافت أنه "تقرر العمل وفق المادة (56) من نظام المدارس الثانوية رقم (2) لسنة 1977 الذي يشير الى دوام الطالب سنة واحدة في الدراسة المسائية واعتباراً من العام الدراسي القادم 2024-2025".

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