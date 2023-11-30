وزير الداخلية يؤكد ضرورة الاعتماد على الجهد الاستخباري في مكافحة آفة المخدرات

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ضرورة الاعتماد على الجهد الاستخباري في مكافحة آفة المخدرات.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ، أن الوزير عبد الأمير الشمري، ترأس مؤتمراً في المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، للاستماع الى إلايجاز الشهري بحضور مديرها العام وعدد من المدراء في بغداد وكذلك مدراء مكافحة المخدرات في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية".

وأكد الوزير، بحسب البيان، ضرورة العمل النوعي واستخدام الطرق الحديثة في التحقيق مع المتهمين، وجمع الأدلة، مشدداً على "الاعتماد على الجهد الاستخباري في مكافحة آفة المخدرات للقضاء عليها، داعياً الى تحديث الخطط والعمل الميداني المناطقي، موجهاً بتكثيف الجهود لمتابعة تجار المخدرات ومروجيها".

وأضاف الوزير أنه "يجب العمل على مواجهة التحديات، خاصة أن هناك دعماً كبيراً من قبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وكذلك وزارة الداخلية لعمل مديرية مكافحة المخدرات"، مشيرا إلى "أهمية الاستفادة من المصحات القسرية في إعادة المتعاطين إلى حياتهم الاعتيادية، مؤكداً في الوقت ذاته على حملات التوعية والتثقيف للمجتمع عامة والمدارس والجامعات خاصة للتعريف بخطورة هذه الآفة".