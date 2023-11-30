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السوداني يوجه بالملاحقة القانونية لكل من يستغل امكانات الدولة للتأثير في خيارات الناخب


وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، بالملاحقة القانونية لكلّ من يستغل إمكانات الدولة للتأثير في خيارات الناخب.

وقال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان :" ان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني ترأس، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور اعضاء المجلس".

وجرى، خلال الاجتماع، بحث الأوضاع الأمنية في البلاد، وجهود القوات الأمنية في بسط الأمن والاستقرار، عبر التصدي للإرهاب وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، و التداول في عدد من الملفات والموضوعات المدرجة على جدول الاعمال".

و تمت مناقشة الدرجات الوظيفية المخصصة للأجهزة الأمنية والاستخبارية في مجلس الخدمة الاتحادي، والاختبارات التي تُجرى للمتقدمين؛ للإفادة من الدرجات الوظيفية المتبقية؛ لرفد الأجهزة المذكورة بأفضل الطاقات.

كما ناقش المجتمعون إجراءات لجنة الأمر الديواني المرقم (22220) لسنة (2022)، بشأن دراسة اللجنة المشكلة على وفق الأمر الديواني أعلاه، على أن تكون هناك لجنة داعمة ومركزية دائمية؛ لحلّ المشاكل والمعوقات التي تخصُّ شؤون الإقامة بين وزارتي الداخلية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان .

وشهد الاجتماع تأكيد أهمية تنظيم تنقل الأرتال العسكرية من خلال كتاب للحركات، يصدر عن قيادة العمليات المشتركة، وتقوم نقاط التفتيش بمتابعة ذلك.

وتناول الاجتماع التحضيرات الجارية لإقامة انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول المقبل، حيث وجّه القائد العام للقوات المسلحة بالملاحقة القانونية لكلّ من يستغل إمكانات الدولة للتأثير في خيارات الناخب، والعمل على منع أية حالة ابتزاز، وكذلك التحقق من التقارير التي تفيد بوجود محاولات لاستغلال المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية في عملية توزيع بطاقة الناخبين ومحاسبة المتورطين بذلك.

وناقش المجلس عدداً آخر من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

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