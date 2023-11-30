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نائبة تلمح بالانسحاب من "السيادة": أصبح تمثيلنا أشبه بمسرحية


لمحت النائبة عائشة المساري، الأربعاء، بالانسحاب من تحالف "السيادة"، معتبرة أن تمثيلها لهم أشبه بمسرحية.

وقالت المساري في تغريدة على منصة "اكس"، "لضعف القرار وأتباع القيادة لأهواء ومصالح شخصية باتت من الأمور المخجلة لنا أمام جمهورنا الذي ينتظر قرارات مصيرية من قانون العفو العام و إطلاق سراح الأبرياء إلى عودة النازحين".

 وأضافت "وأصبح تمثيلنا لهم أشبه بمسرحية مخجلة بعيدة كل البعد عن تطلعات شعبنا العظيم". 

وتحالف السيادة انبثق إثر الانتخابات التشريعية العراقية عام 2021.

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نائبة تلمح بالانسحاب من "السيادة": أصبح تمثيلنا أشبه بمسرحية
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