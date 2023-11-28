الأعرجي: الهدف الإستراتيجي للحكومة العراقية هو غلق مخيم الهول السوري

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي،أن الهدف الاستراتيجي للحكومة العراقية هو غلق مخيم الهول السوري.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم السفير الأذربيجاني في بغداد، نصير ممدوف".

وأضاف البيان، أن" الأعرجي بحث مع السفير الأذربيجاني، الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين، وعلى جميع الصعد".

وأكد الأعرجي بحسب البيان أن "الهدف الاستراتيجي للحكومة العراقية هو غلق مخيم الهول السوري، لأن بقاءه يشكل خطرا حقيقيا على السلم العالمي، مبينا أن "التطرف يمثل تحديا للدول والشعوب، ولابد من تضافر جهود المجتمع الدولي لإزالة هذا التحدي الخطير".

فيما ذكر السفير الأذربيجاني أن "بلاده تمتلك خبرة في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وأنها تتطلع للتعاون مع العراق، لتبادل الخبرات والمعلومات، وبما يسهم بتعزيز الاستقرار العالمي".