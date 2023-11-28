وزير التربية يوجه باقامة الانشطة والفعاليات المساندة لتطلعات الشعب الفلسطيني

وجه وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري مديريات التربية كافة باقامة الانشطة والفعاليات الثقافية التي تُظهر مساندة تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وذكر بيان للوزارة انه :" بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وتأكيدا للمواقف العراقية الداعمة وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء ، وجه وزير التربية المديريات العامة للتربية والادارات المدرسية في عموم العراق ، بالاحتفاء يوم غد الاربعاء باقامة الانشطة والفعاليات الثقافية التي تُظهر مساندتنا لتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في اقامة دولته على كامل ترابه الوطني".