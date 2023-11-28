المندلاوي يستقبل ممثلين عن شريحة العلوميين ويستمع لمطالبهم

استقبل محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم الثلاثاء، ممثلين عن شريحة العلوميين، واستمع الى مطالبهم .

واطلع المندلاوي على طلب التماس طلبة فرع علم المواد الطبية والصناعية/ قسم العلوم التطبيقية/ بالجامعة التكنلوجية، والمتضمن امكانية شمولهم بقانون التدرج الطبي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠، فيما وجه لجنة التعليم العالي النيابية باتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل انصافهم اسوة بأقرانهم من خريجي القسم من العلوميين وذلك بعد تغيير تسمية الفرع من علم المواد الى علم المواد الطبية والصناعية