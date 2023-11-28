المخابرات يعلن الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات، فيما أشارت إلى محاولة الشبكة توزيع مواد مخدرة في عدة محافظات.

وذكر بيان للخلية، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بمتابعة شبكات تهريب المخدرات وبعملية استخبارية نوعية تمكن جهاز المخابرات الوطني العراق من الاطاحة بإحدى شبكات التهريب الدولية وبحوزتها كمية كبيرة من المواد المخدرة".

وأشارت إلى أنها "حاولت توزيع تلك المواد في عدد من المحافظات العراقية، حيث تم احالة الملقى القبض عليهم والمضبوطات الى الجهات القضائية المختصة اصولياً".