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السوداني يتلقى دعوة لزيارة المملكة المتحدة من وزير الخارجية البريطاني


تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني دعوة لزيارة المملكة المتحدة من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون خلال اتصال هاتفي.

وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان الاتصال بحث في مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة وتطوّرات القضية الفلسطينية والتأكيد على ضرورة استمرار الهدنة والعمل على وقف العدوان ومنع توسّع نطاق الصراع.

واكد رئيس الوزراء حسب البيان التزام الحكومة بحماية المستشارين العسكريين المتواجدين على الأراضي العراقية مجددا رفض العراق أيَّ انتهاك لسيادته تحت جميع الظروف

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السوداني يتلقى دعوة لزيارة المملكة المتحدة من وزير الخارجية البريطاني
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