السوداني يستقبل رئيسي مفوضية الانتخابات والإدارة الانتخابية ويطلع على استعدادات اجراء انتخابات مجالس المحافظات

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيسي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،والإدارة الانتخابية.

واطلع رئيس مجلس الوزراء حسب بيان لمكتبه الاعلامي على آخر استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول المقبل، والانتهاء من كل المتطلبات الأساسية الخاصة بالعملية الانتخابية، بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة، نلبي تطلعات الشعب العراقي.

وأكد السوداني، أن" أجهزة الدولة، بجميع تشكيلاتها المدنية والأمنية، ستؤدي دورها بشكل كامل من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري المهم"