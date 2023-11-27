بعد ملاحقته الى اقليم كردستان .. شرطة بابل تلقي القبض على قاتل محام في الحلة

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل ، اليوم الإثنين ، القبض قاتل المحامي عمار حاتم في مدينة الحلة .

واوضحت القيادة في بيان :" ان العملية جرت بإشراف ومتابعة قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي الشمري بالتنسيق والتعاون مع السلطة القضائية ، ونفذتها مفارز قسم مكافحة الإجرام ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بابل وقسم التقنيات والمعلوماتية وجهاز الأمن الوطني في بابل ، بعد رصد وتعقب وملاحقة استمرت عدة أيام اثمرت بالقبض على المتهم في اقليم كردستان ، بالتنسيق مع الجهات الامنية في الاقليم .

وقد قتل المحامي عمار حاتم العبيدي باطلاق نار في الثاني من تشرين الثاني الجاري امام منزله في الحلة . واصدرت شرطة محافظة بابل بياناً اوضحت فيه :" ان الحادث جنائي اثر مشاجرة على قطعة ارض "