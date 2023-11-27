السوداني يترأس اجتماعا ًخاصاً بتطوير مصرف الرافدين ضمن خطة اصلاحية شاملة لقطاع المصارف

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني صباح اليوم الاثنين، اجتماعاً ضمّ ممثلي شركة (إرنست آند يونغ) العالمية المتخصصة بالتدقيق والاستشارات المالية، بحضور وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي ومدير عام مصرف الرافدين، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء.

وناقش الاجتماع ، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للسوداني ، الخطة المعدة للاصلاح المصرفي، والبدء بالمصارف الحكومية التي تمثل 80% من القطاع المصرفي في العراق.

واوضح البيان انه :" سيتمّ الشروع بتنفيذ خطة تطوير مصرف الرافدين ،كمرحلة اولى، ضمن عملية اصلاحية مدروسة، تندرج ضمن اصلاحات اقتصادية شاملة شكلت اولوية لدى الحكومة في برنامجها التنفيذي".

وقدمت شركة (إرنست آند يونغ) العالمية رؤيتها ومحاور الخطة التي وضعتها لإصلاح مصرف الرافدين، التي يتطلب تنفيذها ثمانية أشهر، وتتضمن مراجعة شاملة وتقييم عمل المصرف، وإجراء إصلاحات إدارية هيكلية، تنطوي على تقديم حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات، بما يسهم في الوصول إلى مصرف قادر على الإيفاء بمتطلبات الوضع المصرفي العالمي، كما تتضمن الإصلاحات اعتماد برامج الكترونية متطوّرة، وتكنولوجيا حديثة في التعاملات المصرفية كافة، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتقنية، والانتقال إلى العمل الممكنن.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل فريق يتابع عملية تنفيذ الإصلاحات مع الشركة، بتوقيتات زمنية محددة، كما وجه بعقد اجتماعات دورية لمتابعة ما يتحقق من إنجاز بشكل تتابعي./