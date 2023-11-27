صنعوا طائرات مسيرة وعبوات ..الاعدام لاربعة مدانين بالانتماء لداعش الارهابي

اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، يوم الاثنين، حكماً بالاعدام بحق اربعة "مجرمين" ينتمون الى تنظيم "داعش"الارهابي قاموا بتصنيع طائرات مسيرة وعبوات ناسفة لمهاجمة القوات الامنية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان :" ان الارهابيين قدموا دعماً لوجستياً لعصابات داعش الارهابية بهدف استهداف القوات الامنية".

كما اصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالسجن المؤبد بحق شخصين ادينا بالمتاجرة بالمواد المخدرة.