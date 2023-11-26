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السوداني يبحث مع المحكمة الجنائية الدولية محاسبة عناصر "داعش"الارهابي


بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، آليات محاسبة عناصر عصابات داعش الإرهابية الذين ارتكبوا الجرائم في العراق.

وذكر بيان لمكتب السوداني،، أن "الأخير استقبل مساء اليوم، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان والوفد المرافق له. إذ جرى التباحث في آليات التعاون بين الحكومة العراقية والمحكمة الجنائية الدولية؛ لمحاسبة عناصر عصابات داعش الإرهابية الذين ارتكبوا الجرائم في العراق، بما يساعد في إنصاف آلاف الضحايا الذين قضوا على يد الإرهاب".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "ضرورة مساندة العراق في محاكمة ومحاسبة العناصر الإرهابية التي تسببت بإزهاق أرواح العراقيين وارتكبت مجازر وحشية بحق المدنيين، مبيناً أن العراق حارب الإرهاب بالنيابة عن العالم، وتمكن من هزيمته، وقدم في سبيل ذلك الكثير من التضحيات".

ودعا السوداني، المحكمة الجنائية الدولية إلى "مساعدة العراق وإسناده في تحديد الداعمين للإرهاب في العراق، سواء كانوا دولاً أو مؤسسات، من أجل مقاضاتهم في المحاكم العراقية".

من جانبه، أكد خان "حرص المحكمة الجنائية الدولية على ملاحقة ومحاسبة المنتمين للتنظيمات الإرهابية في العراق، وإنصاف الضحايا، مشيراً إلى أن العراقيين ألحقوا الهزيمة بداعش الإرهابية عبر وحدتهم وتماسكهم، والتصميم على تطهير أرضهم".

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