السوداني يوافق على استقالة محافظ نينوى

وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على استقالة محافظ نينوى نجم عبد الله عبد الجبوري.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان "الجبوري تقدّم باستقالته بعد أن ردّ مجلس النوّاب التوصية التي أقرّها مجلس الوزراء في 17 تشرين الأول الماضي، بالاستثناء من إجراءات المساءلة والعدالة، استناداً إلى أحكام المادة (12) من قانون الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2010".

وبحسب البيان، عبّر رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله الجبوري عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها خلال أداء واجباته التنفيذية طوال السنوات الماضية.

وقدم محافظ نينوى نجم الجبوري، صباح اليوم الاحد 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، استقالته من منصبه الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وبحسب وثيقة موجهه الى السوداني، قال الجبوري، "بالنظر لعدم استكمال إجراءات استثنائي من قانون الهيئة الوطنية العليا للمسالة والعدالة بسبب عدم تصويت مجلس النواب على قرار مجلس الوزراء المرقم (23583) لسنة 2023، والتزاما مني بالقانون والدستور اضع استقالتي أمامكم من مهام منصب محافظ نينوى.