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رئيس الجمهورية: العراق تعرض لهجمة إرهابية وحشية على يد تنظيم داعش


أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، ان العراق تعرض لهجمة إرهابية وحشية على يد تنظيم داعش، خلال استقباله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان والوفد المرافق له.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ان "الرئيس، أكد خلال اللقاء، أن العراق تعرض لهجمة إرهابية وحشية على يد تنظيم داعش ارتكب خلالها أبشع الجرائم ضد الإنسانية سيما تلك التي تعرض لها الإيزيديون، كذلك جرائم النظام الدكتاتوري في حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية في جنوب البلاد"، مشددا على "ضرورة ضمان محاسبة عصابات داعش عبر جمع الأدلة وتوثيقها، والعمل المشترك مع المنظمات الأممية للتوعية بآثار هذه الانتهاكات ومخاطرها على الصعيدين الإنساني والاجتماعي".

وأشار رشيد بحسب البيان إلى "أهمية تكاتف الجهود بصورة فعلية من أجل منع تكرار تلك الجرائم التي شملت الأطفال والنساء وكبار السن ولم يستثن أحد منها".

من جانبه، استعرض كريم أحمد خان عمل المحكمة الجنائية الدولية في "مواصلة التحقيق والتقصي عن مرتكبي الأعمال الإرهابية".

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