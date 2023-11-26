محافظ نينوى نجم الجبوري يقدم استقالته

قدم محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الاحد 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، استقالته من منصبه الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وبحسب وثيقة موجهه الى السوداني، قال الجبوري، "بالنظر لعدم استكمال إجراءات استثنائي من قانون الهيئة الوطنية العليا للمسالة والعدالة بسبب عدم تصويت مجلس النواب على قرار مجلس الوزراء المرقم (23583) لسنة 2023، والتزاما مني بالقانون والدستور اضع استقالتي أمامكم من مهام منصب محافظ نينوى.

وفي الاستقالة الثانية، ذكر الجبوري، "كان لي الشرف ان اكون محافظا لمحافظة نينوى لسنوات اربع خلت يشهد الله اني لم ادخر جهدا في الحفاظ على امنها واستقرارها والعمل مع الخيرين على اعادة اعمارها بعد ان دمرتها عصابات داعش الإرهابية كما انني اسجل شكري وامتناني لدولتكم حيث ساندتموني وازرتموني في تحقيق الانجازات التي يشهد لها الداني والقاصي على ارض المحافظة العزيزة على قلوب العراقيين جميعا كما لابد لي هنا ان اشيد بموقفكم وموقف مجلس الوزراء الموقر الذي انصفني وقدر تضحياتي باستثنائي من قانون المسائلة والعدالة".

واضاف، "نحن تربينا على احترام واطاعه النظام والقانون ونظرا لعدم استكمال اجراءات رفع الاجتثاث عني وذلك بعدم التصويت في البرلمان على ذلك فأني التمس من سيادتكم قبول استقالتي من منصبي كمحافظ لمحافظة نینوی راجيا من سيادتكم اختيار من ترونه اهلا لتسلم المنصب من بعدي كي يستمر الاعمار والامان في نينوى وتحت رعاية حكومتكم الرشيدة".