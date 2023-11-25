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نائب: ثلاث توجهات نيابية حول الوجود الأمريكي في العراق


أكد النائب علي نعمة، السبت، وجود 3 توجهات نيابية حيال الوجود الأمريكي في العراق. 

وقال نعمة في حديث لـ/ المعلومة /، إن "العراق نجح بعد انتهاء معارك التحرير وإنهاء سيطرة داعش الإرهابي على المدن والأرياف في إعادة خارطة الانتشار الأمني وتعزيز دفاعاتها وتنمية البعد الاستخباري وتقوية جهود إعادة وضع المناطق المحررة على مسارات ساعدت ملايين الأسر على تجاوز محنة حزيران 2014".

وأضاف، إن "وضع العراق في عام 2023 مختلف عن 2014 وليس بحاجة لأي وجود أمريكي قتالي على أراضيه، وهناك 3 توجهات نيابية لحسم هذا الملف المهم، وهو تطبيق قرار مجلس النواب في 2020 القاضي بإخراج كل القوات القتالية أو إعطاء تخويل جديد من خلال البرلمان لتعامل الحكومة مع الوجود العسكري، مع الإشارة إلى أنه لا يوجد أي مواقف من أي وجود دبلوماسي طبيعي في بغداد".

وأشار إلى أن "وضع العراق الأمني لا يستدعي أي وجود قتالي أمريكي تحت أي مبرر، والقوات الأمنية والحشد الشعبي في وضع قوي للدفاع عن أمن واستقرار البلاد ضد أي تهديدات".

ويشهد البرلمان حراكًا من أجل الضغط لإخراج القوات الأمريكية من البلاد، خاصة بعد جريمة استهداف مقر للحشد الشعبي.

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