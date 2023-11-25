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تحرير مختطفة والقبض على خاطفيها في بغداد


أعلنت قيادة شرطة الكرخ اليوم السبت، عن تحرير مختطفة والقبض على خاطفيها في بغداد.

وقالت القيادة في بيان انه "بإشراف قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي بلاسم حمد حسن، تمكنت قوة من مديرية افواج طوارىء الكرخ من تحرير مختطفة والقبض على خاطفيها".

وبينت ان "ذلك جاء بعد وردود أخبار بوجود حالة خطف لفتاة ضمن قاطع المسؤولية، على الفور وجه قائد شرطة بغداد الكرخ بتشكيل فريق عمل بإشرافه الشخصي وبمتابعة العميد مدير افواج طوارىء الكرخ، وقوة من فوج طوارىء الكرخ الثاني و مركز شرطة الجعيفر واستخبارات الفوج، للبحث والتحري والتوصل للجناة".

وأوضحت أن"فريق العمل تمكن بالفعل من تحديد مكان المختطفة بعد متابعة كاميرات المراقبة و مواقع التواصل الاجتماعي، واستحصال موافقة قاضي التحقيق و مداهمة محل تواجد المطلوبين، وتحرير المختطفة والقبض على خاطفيها وتسليمهم إلى مركز الشرطة لاستكمال إلاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

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