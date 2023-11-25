القوات الروسية تصد 6 هجمات اوكرانية في مقاطعة خاركوف

صدت قوات "الغرب" الروسية ست هجمات شنتها القوات الاوكرانية على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق اوكرانيا، وكبدتها 50 قتيلا.

وقال المتحدث باسم قوات "الغرب" سيرغي زيبينسكي: "خلال المعارك الدائرة على محور كوبيانسك، صدت قواتنا تزامنا مع ضربات جوية ومدفعية روسية ست هجمات شنتها مجموعات هجومية اوكرانية في عدة اتجاهات على محور كوبيانسك".

واضاف :" ان الطائرات الروسية استهدفت تجمعات اللواء الميكانيكي 43 في مناطق بتروبافلوفكا وكوريلوفكا وسينكوفكا".

وأشار إلى تدمير مدفع ذاتي الحركة وثلاثة مرابض هاون وإسقاط مسيرتين أوكرانيتين، في مناطق كوندراشوفكا وبتروبافلوفكا وستيبوفايا ونوفوسيلوفكا، وأن خسائر العدو بلغت 50 عسكريا.