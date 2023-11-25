الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابيين اثنين في نينوى والأنبار

القت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على ارهابيين اثنين في نينوى والأنبار .

وذكرت المديرية في بيان اليوم انه :" تم القاء القبض على ارهابيين ينتميان لداعش الارهابي، مطلوبين للقضاء العراقي وفق احكام المادة ( ٤ / إرهاب ) في قضاء الرمادي وناحية بادوش ، بعمليتين منفصلتين تميزتا بالنوعية والاستباقية واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرقة العاشرة والسادسة عشرة ، وبمشاركة القوات البرية في قواطع المسؤولية "