وزير الداخلية يبحث مع السفير الروسي تعزيز التعاون المشترك خاصة في المجالات الأمنية

/بحث وزير الداخلية عبد الامير الشمري مع السفير الروسي تعزيز التعاون المشترك خاصة في المجالات الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان" ان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري،التقى اليوم السبت، في مكتبه، سفير جمهورية روسيا الاتحادية "ايلبروس كوتراشيف" والمحلق الامني المصري في العراق، كلاً على حدة.

واضاف البيان" ان الوزير بحث مع السفير الروسي تعزيز التنسيق والتعاون المشترك خاصة في المجالات الأمنية، إذ عبر الضيف عن رغبة بلاده برفع مستويات التنسيق مع العراق.

واشار البيان" الى ان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، التقى المحلق الامني المصري في العراق، وبحث معه جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتقوية أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الأمنية.

وأكد الشمري بحسب البيان" أن العراق يسعى جاهداً لتطوير العلاقات مع الدول العربية والصديقة.