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السوداني : خارجيتنا تمثل بيتًا لخدمة العراق ومصالحه


اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان خارجيتنا تمثل بيتًا لخدمة العراق ومصالحه.

وقال السوداني في تدوينة :نحتفي، جميعًا، بالذكرى الـ 99 لتأسيس وزارة الخارجية العراقية، وانطلاق العمل الدبلوماسي المُعبّر عن مواقف العراق في المحافل الدولية.

واضاف :‏تمثل خارجيتنا، ، اليوم بيتًا لخدمة العراق ومصالحه، وساحة لا غنىً عنها للعمل والتعاون الطموح مع كلّ الأمم الشقيقة والصديقة، على وفق منهج الانفتاح المنتج والتوازن الإيجابي في العلاقات.

وتابع :‏نشدّ على أيادي العاملين في الدبلوماسية العراقية، ونُكبِر فيهم حمل الأمانة والمسؤولية، وتفانيهم في سبيل الواجب

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السوداني : خارجيتنا تمثل بيتًا لخدمة العراق ومصالحه
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