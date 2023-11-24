الأمن الوطني: ضبط صالة للروليت داخل أحد الدور السكنية في بغداد والقبض على (18) متهماً

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن ضبط صالة للروليت داخل أحد الدور السكنية في بغداد وإلقاء القبض على 18 متهماً.

وذكر الجهاز في بيان "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة عن تواجد صالة للمقامرة والروليت داخل أحد الدور السكنية في جانب الكرخ ببغداد، تحركت قوة من جهاز الأمن الوطني بعد استحصال الموافقات القضائية لمداهمة الدار وألقت القبض على (18) متهماً من المقامرين".

وأضاف أنه"جرى مصادرة المواد المضبوطة وإحالة جميع المتهمين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

واشار الى أن"القانون العراقي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة لكل من فتح داراً أو محلاً للقمار بالإضافة إلى الغرامات المالية المترتبة على من يقوم بهذا الفعل".