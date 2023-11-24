السوداني : خارجيتنا تمثل بيتًا لخدمة العراق ومصالحه

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان خارجيتنا تمثل بيتًا لخدمة العراق ومصالحه.

وقال السوداني في تدوينة :نحتفي، جميعًا، بالذكرى الـ 99 لتأسيس وزارة الخارجية العراقية، وانطلاق العمل الدبلوماسي المُعبّر عن مواقف العراق في المحافل الدولية.

واضاف :‏تمثل خارجيتنا، ، اليوم بيتًا لخدمة العراق ومصالحه، وساحة لا غنىً عنها للعمل والتعاون الطموح مع كلّ الأمم الشقيقة والصديقة، على وفق منهج الانفتاح المنتج والتوازن الإيجابي في العلاقات.

وتابع :‏نشدّ على أيادي العاملين في الدبلوماسية العراقية، ونُكبِر فيهم حمل الأمانة والمسؤولية، وتفانيهم في سبيل الواجب.