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القضاء يصدر أحكاماً بحق متهمين انتحلوا صفة مرافق لرئيس الوزراء


أعلنت محكمة جنايات الأنبار، لإصدار 3 أحكام قضائية بحق منتحلي صفة مرافق لرئيس الوزراء‬.

وجاء في وثيقة صادرة عن المحكمة، أنه "حكمت المحكمة على المدانين احمد قاسم كريم أبو الدوش المياحي وصباح يوسف عيدان فرحان الربيعي بالسجن لمدة ست سنوات إستناداً لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٦٠ لسنة ۱۹۸۳ الفقرة أولا / ۱ و ۲ منه وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة ١٩٦٩ المعدل واحتساب مدة موقوفية المتهم احمد قاسم للفترة من ۲۰۲۳/٥/١٤ لغاية ۲۰۲۳/۱۱/٤ واحتساب موقوفية المتهم صباح يوسف للفترة من ۲۰۲۳/٥/١٠ لغاية ٢٠٢٢/١١/٤".

وأضافت الوثيقة، أنه "حكمت المحكمة على المدان كريم خضير شرهان جبر الربيعي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات إستناداً الأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٦٠ لسنة ۱۹۸۳ الفقرة أولا / ۱ و ۲ منه وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۹۹ المعدل واستدلالا بالمادة ۳/۱۳۲ منه واحتساب مدة موقوفيته للفترة من ۲٠٢٣/٥/١٠ لغاية ٢٠٢٣/١١/٤.

وتابعت، أنه "لم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكين لتنازلهم عنه. - اشعار محكمة تحقيق الرمادي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم كريم خضير شدهان جبر الربيعي رفق احكام المادة ٢٤ / ثالثاً من قانون الأسلحة رقم ٥١ لسنة ۲۰۱۷ بخصوص المسدس المضبوط بحوزته موجب محضر الضبط المؤرخ ٢٠٢٣/٥/١٠".

جاء ذلك لانتحالهم صفة المقدم مصطفى مرافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والذين قاموا بابتزاز مديري الدوائر وأخذ الأموال والاحتيال باسم مكتب رئيس الوزراء.

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