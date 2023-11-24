إيران تدين القصف الأميركي على العراق: واشنطن لديها نوايا لزعزعة استقرار المنطقة

أدانت إيران اليوم الجمعة، القصف الأميركي الأخير في العراق، معتبرة إياه "اعتداء وانتهاكاً للسيادة الوطنية"، فيما اتهمت واشنطن بمحاولة زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقال السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم ال صادق، إن "الاعتداء العلني وانتهاك السيادة الوطنية العراقية والقوانين الدولية من قبل أميركا من خلال الهجمات المتكررة هو علامة أخرى على اهدافها ونواياها لزعزعة الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

وأضاف: "الرحمة والرضوان لأرواح شهداء هذا العدوان في العراق وجميع شهداء الاعتداء الصهيوني على غزة وجنوب لبنان".