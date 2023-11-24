بعد هروبهم 9 سنوات خارج العراق.. اعتقال اثنين من منفذي جريمة سبايكر

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، القبض على اثنين من منفذي جريمة سبايكر بعد ان اختفيا (9) تسع سنوات في إحدى دول الجوار.

وذكرت القيادة في بيان ان "اجهزتنا الامنية تعقب منفذي جريمة سبايكر والقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة القاء القبض على اثنين من منفذي جريمة سبايكر بعد ان اختفيا "9" تسع سنوات في إحدى دول الجوار".

وأشارت القيادة الى ان "قواتنا الأمنية والاجهزة والدوائر الاستخبارية عاهدت شعبنا العراقي على تعقب المجرمين والارهابيين والقصاص منهم والعمل على حماية هذا الوطن".

واقدم تنظيم "داعش"الارهابي في 12 حزيران 2014، أثناء دخولهم إلى تكريت من جهة الشمال، بأسر مئات الطلبة من قاعدة سبايكر، وبحسب مقاطع فيديو نشره التنظيم فقد قام باحتجاز هؤلاء الطلبة لمدة ساعات في القصور الرئاسية ب ‍‍تكريت قبل أن يقدم على إعدامهم في مجموعات بمناطق مجاورة.

فيما اصدرت محكمة الجنايات المركزية في (8 تموز 2015)، حكما بالاعدام شنقا على 24 متهما بقضية سبايكر، وقررت الافراج عن اربعة اخرين.