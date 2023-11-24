المطبعة مع اسرائيل فجر السعيد في النجف رغم الدعوى القضائية لمنعها من الدخول وغضب العراقيين

أعلنت المطلبعة مع اسرائيل الإعلامية الكويتية فجر السعيد، اليوم الخميس 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وجودها في محافظة النجف الاشرف، على الرغم من الدعوى القضائية لمنعها من دخول إلى الأراضي العراقية بسبب تطاولها على المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني.

وذكرت السعيد في تغريدة على منصة (أكس)، "صباح الخير من العراق العظيم ومن النجف الأشرف بجوار أمير المؤمنين الخليفه الرابع ابو الحسنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسلام الله عليه واللهم إجمعنا معه في جنات الخلد".

وفي وقت سابق، انتقدت الإعلامية الكويتية المرجعية الدينية في النجف الأشرف بعد إعلان مكتبُ المرجع الديني الكبير سماحة السيد علي السيستاني، يوم الخميس 29 حزيران/يونيو 2023، أول أيام عيد الأضحى.

وذكر مكتب سماحته، في بيان مقتضب "الإثنين هو المكمّل لشهر ذي القعدة، ويوم الثلاثاء الموافق (20 /6 / 2023م) هو الأول من شهر ذي الحجة، لعام 1444 للهجرة".

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت الأربعاء، 28 حزيران / يونيو أول أيام عيد الأضحى، وذلك وفقاً لرؤية هلال شهر ذي الحجة في المملكة.

وتعليقا على بيان المرجعية الدينية في النجف الأشرف، قالت فجر السعيد: "قولوله الحج بالسعودية والحج يمشي على توقيت السعودية، حرام رجال عود وماقام يركز عدل، يمكن ما يدري ان الحج في السعودية، وبالتالي الحاج منربط بالسعودية وتواقيتها مو عبالك رمضان تختلف معانا وبي وبس، حتى لو صمنا ثلاثين يوم".

وبعد الجدل التي أثارته تغريدتها، قدمت الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد، اعتذاراً للشعب العراقي بعد انتقادها للمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني.

وبعدها، تقدم محام عراقي بدعوى قضائية، لمنع دخول الإعلامية الكويتية "فجر السعيد" إلى الأراضي العراقية بسبب تطاولها على المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني.