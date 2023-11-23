"المقاومة الاسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدتين أمريكيتين

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، الخميس، عن استهداف قاعدتين أمريكيتين في العراق.

وجاء في بيان، "رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق اهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدتين للاحتلال الأمريكي بأربع هجمات".

وأضاف البيان "استهدفت اثنتان منها قاعدة "عين الأسد" غربي العراق، واثنتان استهدفتا قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمالي العراق، خلال أوقات مختلفة من هذا اليوم، بالطائرات المسيّرة"، مشددة "قد أصابت أهدافها بشكل مباشر".