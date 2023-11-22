كتائب حزب الله بعد سقوط 8 شهداء بالقصف الأمريكي: جريمة لن تمر دون عقاب

أعلنت كتائب حزب الله، اليوم الأربعاء 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، سقوط 8 شهداء من عناصره بالقصف الأمريكي في قاطع جرف النصر شمالي بابل، فيما توعدت بتوسيع دائرة الأهداف.

وذكرت الكتائب في بيان "نحن على أعتاب الذكرى السنوية الرابعة للجريمة الأمريكية باستهداف مقاتلي الحشد الشعبي في القائم، لا زالت قوات الاحتلال الأمريكي على نهجها القذر، لتستهدف مرة أخرى مقرات الحشد ومجاهديه في قاطع جرف النصر شمالي بابل".

وأضافت، "عجز آلتهم العسكرية عن حماية قواعدهم من هجمات المقاومة الإسلامية زاد من تخبط العدو فأقدم على ارتكاب الجرائم بحق من حموا العراق، وأمنوا مناطقه، وحرروا أرضه، من شر صنيعتهم داعش".

وتابعت، "إن جريمة القصف الأمريكي لمقرات الحشد فجر اليوم والتي ارتقى فيها 8 شهداء ما مرت ولن تمر دون عقاب، وهو ما يستدعي توسيع دائرة الأهداف إذا ما استمر العدو بنهجه الإجرامي".

كما قال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان إن "الحكومة العراقية تؤكد أنها تتعامل مع التصعيد الأخير، الذي شهدته الساحة العراقية خلال اليومين الماضيين، على أنه تصعيد خطير فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية، التي نلتزم، تحت كلّ الظروف، بصيانتها وحفظها والدفاع عنها، وفقاً للواجبات الدستورية والقانونية للحكومة".