الإطار التنسيقي يصف قصف مقار القوات الأمنية والحشد الشعبي بـ"التجاوز" الخطر

وصف الإطار التنسيقي ، اليوم الاربعاء ، قصف مقار القوات الأمنية والحشد الشعبي بـ"التجاوز" الخطر.

وجدد الاطار التنسيقي بحسب بيان له رفضه القاطع لاي استهداف وتجاوز على السيادة العراقية ويدين بشدة الاستهدافات التي نفذت على الارض العراقية اخرها في منطقة جرف النصر شمال محافظة بابل".

وشدد الاطار على" الالتزام بالمهام المحددة لجميع القوات التابعة للتحالف الدولي وفق القوانين العراقية وان اي تجاوز وتصرف غير منحصر بمحاربة فلول داعش يعد تجاوزاً خطيراً ومداناً وان ماجرى من اعتداءات يسهم في زيادة المواجهات مع قوات التحالف والتي لا نتمناها ".

كما يثمن الاطار التنسيقي جهود الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية والمقار الامنية وفرض القانون ويدعم ماجاء في بيانها الرسمي ،داعيا الى ايصال الرسائل الرسمية الواضحة والعاجلة للجهات المعنية للحفاظ على السلم والامن الذي تحقق بدماء الشهداء ".