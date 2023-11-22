سماحة السيد محمد رضا السيستاني يزور الشيخ عبد المهدي الكربلائي للاطمئنان على صحته

زار السيد محمد رضا السيستاني نجل المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني ، ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في منزله في مدينة كربلاء المقدسة للاطمئنان على صحته.

واشار مصدر مقرب للموقع الرسمي للعتبة الحسينية ، الى ان السيد محمد رضا السيستاني بعد تأديته مراسم زيارة مرقدي الامام الحسين واخيه العباس عليهما السلام ، توجه الى منزل الشيخ الكربلائي للاطمئنان على صحته بعد نجاح العملية الجراحية التي اجريت له مؤخرا.

واضاف المصدر :" ان سماحة السيد ، توجه بالدعاء الى الله تعالى بان يمن على الشيخ الكربلائي بالشفاء العاجل ويمنحه المزيد من التوفيق والتأييد ليواصل جهوده في مختلف المجالات ".