بيان نيابي: تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب جاء لحين تحقيق التوازن السياسي واستناداً الى القانون والدستور

صوت مجلس النواب في جلسته الاستثنائية التي عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي وحضور 180نائبا اليوم الأربعاء، على مقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأستهل المندلاوي ، الجلسة بقراءة سورة الفاتحة على ارواح الشهداء من القوات الأمنية الذين سقطوا فجر اليوم الأربعاء.

وادان المجلس ، الاعتداءات الامريكية التي استهدفت أبناء القوات الأمنية من الحشد الشعبي المجاهد وأدت الى استشهاد واصابة عدد منهم بجروح بليغة، داعيا الحكومة العراقية الى ضرورة تطبيق قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الأمريكية من العراق.

وصوت المجلس ،بحسب بيان لرئاسة المجلس ، على تأجيل أنتخاب رئيس مجلس النواب لحين تحقيق التوازن السياسي، واستنادا الى المادة 12/ثالثا من النظام الداخلي، إضافة الى قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يوجب استمرار مجلس النواب في أداء مهامه بتولي نائب الرئيس رئاسة جلسات المجلس.

وصوت المجلس على مقترح قانون التعديل الأول لقانون المفوضية العليا للانتخابات رقم (۳۱) لسنة ٢٠١٩ المقدم من اللجنة القانونية، للحفاظ على استمرار عمل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لحين المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ونتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق