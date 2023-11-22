الأخبار

بيان نيابي: تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب جاء لحين تحقيق التوازن السياسي واستناداً الى القانون والدستور


صوت مجلس النواب في جلسته الاستثنائية التي عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي وحضور 180نائبا اليوم الأربعاء، على مقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأستهل المندلاوي ، الجلسة بقراءة سورة الفاتحة على ارواح الشهداء من القوات الأمنية الذين سقطوا فجر اليوم الأربعاء.

وادان المجلس ، الاعتداءات الامريكية التي استهدفت أبناء القوات الأمنية من الحشد الشعبي المجاهد وأدت الى استشهاد واصابة عدد منهم بجروح بليغة، داعيا الحكومة العراقية الى ضرورة تطبيق قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الأمريكية من العراق.

وصوت المجلس ،بحسب بيان لرئاسة المجلس ، على تأجيل أنتخاب رئيس مجلس النواب لحين تحقيق التوازن السياسي، واستنادا الى المادة 12/ثالثا من النظام الداخلي، إضافة الى قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يوجب استمرار مجلس النواب في أداء مهامه بتولي نائب الرئيس رئاسة جلسات المجلس.

وصوت المجلس على مقترح قانون التعديل الأول لقانون المفوضية العليا للانتخابات رقم (۳۱) لسنة ٢٠١٩ المقدم من اللجنة القانونية، للحفاظ على استمرار عمل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لحين المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ونتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سماحة السيد محمد رضا السيستاني يزور الشيخ عبد المهدي الكربلائي للاطمئنان على صحته
بعد الاعتداء الامريكي الغادر على جرف النصر . الناطق باسم الحكومة : "تجاوز مرفوض على السيادة".
العراق يؤكد لتركيا استعداده لإيجاد حل لاستئناف تصدير النفط
بيان نيابي: تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب جاء لحين تحقيق التوازن السياسي واستناداً الى القانون والدستور
الشيخ قيس الخزعلي: الانتهاك الأميركي الغاشم تجاوز على السيادة العراقية
هيئة الحشد تعلن وقوع 12 شهيدا بـ"اعتداءات" أمريكية غادرة
مجلس النواب يؤجل انتخاب "الرئيس الجديد"
منح 26 ملياراً دون ضمانات.. توقيف مدير عام مصرف الرافدين سابقاً
رئاسة الجمهورية تدين الاعتداء الاجرامي على اجدى نقاط الحشد الشعبي في جرف النصر
العراق يؤكد ضرورة تدخل الدول الأوروبية لوقف ما يجري في غزة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
د. محمد سامى : تشرفت بالخدمة الطبية لأهالى قرية الهدام بالوحدة الصحية بها منذ ٤١ عاما كطبيب عام ، ودعانى الشوق ...
الموضوع :
المباشرة بانشاء مركز صحي في ميسان
ابو عباس : ها اشو طلع سلاح وملشيات صدعتو روسنا الشيعه عدهم ملشيات وسلاح منفلت طلعه الشمس على الحرامي ...
الموضوع :
الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي
ابو عباس : لعنت الله عليم وعلى العلام المجور من الغرب والعراب للهم انتقم من امريكا والكيان الصهيوني ...
الموضوع :
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يتباهى بمساعدة مسن في غزة ثم يعدمه رميا بالرصاص
uutr##$%^& : تحالف العزم يضم قيادات كانت ضمن الشخصيات التي اثارت موجة الفتن التي دارت عام 2013 وانتهت بدخول ...
الموضوع :
العزم الأوفر حظاً.. 6 مرشحين لخلافة الحلبوسي في رئاسة البرلمان
Hala Bag : السفير الصيني و قبله السفير الياباني يتطلعون للدخول بقوة الى سوق العراق من خلال الاستثمارات و المشاريع ...
الموضوع :
رئيس هيئة النزاهة يشدد خلال استقباله السفير الصيني على ضرورة توفير البيئة الآمنة للاستثمار
جبارعبدالزهرة العبودي : وسائل اعلام المية وعربية قالت ان 5000 جندي امريكي دخلوا معركة غزة بكامل اسلحيهم وتجهيزاتهم العسكرية الى ...
الموضوع :
مستشار سابق للبنتاغون يصف ما حصل مع بلينكن في العراق بأنه "عار حقيقي"
اللهم عجل لوليك بالفرج مزمجرا فاتحا للمسجد الاقصى المبارك اللهم اميين : حم عسق حم لا ينصرون ...
الموضوع :
ما هي علاقة فلسطين وفتح القدس بظهور الامام المهدي المنتظر عليه السلام؟  
محمد الحسن : لم اقرء لكاتب شجاع ولا تؤخذه بقول الحق لومة لائم كما قرات للكاتب رياض سعد ولعل صراخ ...
الموضوع :
ردا على هذيان وهلوسة المدعو علي الوزني (1)
الفقير لله ولرسوله وال بيت الرسول الاطهار : بني امية أبناء الكفر الزنا والعهر والخنا الملاعين ... جدهم امية الصبي الرومي المملوك الذي كان يدعى... ...
الموضوع :
بنو أمية وبنو صهيون من رحم واحد..!
فيسبوك