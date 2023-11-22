الشيخ قيس الخزعلي: الانتهاك الأميركي الغاشم تجاوز على السيادة العراقية

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، ان انتهاك الاحتلال الأميركي الغاشم تجاوز على السيادة العراقية، فيما اشار الى ان هذه الجرائم تكشف عن الضرر الكبير الذي يسببه تواجد هذه القوات.

وقال الشيخ الخزعلي في تدوينة على موقع x ، "مرة أخرى، ينتهك الاحتلال الأميركي الغاشم الدم العراقي المقدس، ويرتكب جريمة غادرة أدت إلى استشهاد وإصابة كوكبة من رجال الحشد الشعبي في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، متجاوزاً بهذا الفعل الشائن على السيادة العراقية بكل وقاحة وعنجهية، ليثبت للعالم أنه لا يحترم أي قوانين وأعراف دولية"، مبينا ان "هذه الافعال تؤكد ان وجوده لا يقتصر على الاستشارة العسكرية، وأن لديه قوات مقاتلة محتلة ومستهترة، في مخالفة صريحة للدستور العراقي الذي يمنع وجود أي قوات قتالية أجنبية على الأرض العراقية".

وطالب "بمحاكمة هذه القوات المجرمة وفق أحكام القانون العراقي"، داعيا الى "طردها من بلدنا، واستعادة السيادة على الأجواء والأراضي العراقية".

وحمل الشيخ الخزعلي "المسؤولية الكاملة لكل من يتعمد التسويف والمماطلة في محاسبة هؤلاء المجرمين المحتلين"، لافتا الى ان "هذه الجرائم الغادرة، تكشف عن الضرر الكبير الذي يسببه تواجد هذه القوات بعناوين مخادعة كالاستشاريين وغيرها".

وقال "اننا لن نسكت ولن نهادن، حتى نثأر للدم العراقي الطاهر"