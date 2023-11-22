مجلس النواب يؤجل انتخاب "الرئيس الجديد"

قرر مجلس النواب، اليوم الاربعاء، تأجيل انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ان "المجلس قرر تأجيل انتخاب الرئيس الجديد".

وفي وقت سابق، عقد مجلس النواب، جلسته المقرر خلالها انتخاب "الرئيس".

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "النائب الاول لرئيس مـجـلـس الـنـواب محسن المندلاوي افتتح أعمال الجلســـــة الاستثنائية للـــدورة الانتخابية الخامسة".

يذكر أن جدول أعمال جلسة اليوم، يتضمن انتخاب رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019.